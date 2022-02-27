В России заблокировали сайты «Голоса Америки», BBC, DW, Meduza и «Радио Свобода»

Сайты изданий "Голос Америки", BBC, DW, Meduza, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и их проекты заблокированы из-за систематического распространения фейков о "спецоперации" в Украине, сообщил Роскомнадзор РИА Новости.

"Заблокированы сайты изданий "Голос Америки", BBC, DW, Meduza, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов. Основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории РФ стало целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности "специальной военной операции" на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных сил РФ и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе признанным в России иностранными агентами.