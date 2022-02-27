Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в пятницу двухчасовой разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Выступая на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума, он обратил внимание, что против Беларуси сейчас развязана серьезная гибридная война.

"Конфликт в Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, - это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили", - указал Лукашенко, сообщает ТАСС

"Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите, они нас толкают в войну в Украине. Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, - это был бы для них подарок", - подчеркнул белорусский президент.