Кулеба обратился к НАТО: если не закроете небо, будете в ответе за гибель украинцев

«Наше государство готово воевать, мы продолжаем бороться против России, но мы нуждаемся в немедленной помощи в отражении атак в воздухе. Если вы этого не сделаете, вам придется разделить ответственность за жизнь и страдания гражданского населения Украины, которое гибнет от ракетных обстрелов российских самолетов». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем обращении к странам НАТО, передает «Украинская правда».

Глава украинской дипломатии в очередной раз призвал НАТО принять срочные меры для закрытия украинского неба, а также попросил передать Украине боевые самолеты, с помощью которых Воздушные силы страны смогут эффективно противодействовать российской военной авиации.

«Война России против Украины развивается таким образом, что наступит момент, когда страны НАТО будут готовы обеспечить Украину буквально всем, чтобы остановить Россию от нападения на всю Европу и превращения жизни европейских стран в ужас. Я хочу верить, что вы начнете действовать решительно, пока не поздно», - сказал Кулеба.