Последняя сводка боевых действий России с Украиной

Ситуация в Украине остается под контролем, однако российские войска пополнили резервы и тыловые запасы и начали наступление на отдельных направлениях, заявил в пятницу советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает haqqin.az.

По его словам, больших успехов российские силы достигли в Энергодаре, они установили частичный контроль над Запорожской АЭС, однако все попытки продвинуться в сторону Николаева были отбиты.

На северо-западе Киева идут бои с применением авиации и артиллерии, украинские войска останавливают российске войска, сказал Арестович.

Он также рассказал о тяжелых ударах по Харькову, Ахтырке и Чернигову. Мариуполь, по словам украинского политика, частично в осаде, однако полного окружения нет. Непосредственной опасности для Одессы сейчас нет, добавил он.