Президент РФ Владимир Путин заявил, что, как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.

"Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны", - заявил российский президент, слова которого приводит ТАСС.

Президент РФ также призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Россией.

«У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, отказ иностранных партнеров от совместных с Россией проектов наносит ущерб, но поставленные задачи будут выполнены.