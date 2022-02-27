Леонид Швец, автор haqqin.az 15:44

C начала войны миновало восемь страшных дней, и уже можно подвести какие-то итоги. Войне предшествовала зачем-то устроенная комедия с признанием независимости «народных республик» Донбасса. Будто что-то мешало России дать команду своим войскам перейти границу Украины без каких-то предварительных ритуалов и поводов. Сам факт войны перечеркивает всю предыдущую ситуацию и делает когда-то взятые обязательства никчемными. Российское руководство не решилось назвать вещи своими именами, и вторжение было названо «спецоперацией». За упоминание слова «война» наказывают журналистов, как и за призывы к миру. По этому поводу родилась невеселая шутка, что роман Льва Толстого «Война и мир» будет переименован в «Спецоперация и госизмена».

Главный итог этих восьми дней – полный провал блицкрига. Это объясняет то, с какой легкомысленной беспечностью передовые подразделения продвигались длинными колоннами, становясь легкой добычей противотанковых средств украинской армии. В Харьков и в Киев пытались прорваться малыми группами на легкой бронированной технике, которые тут же уничтожались. Среди разбитых в первые дни подразделений почему-то много было Росгвардии, что свидетельствует о том, что кто-то был уверен - сдавшиеся территории тут же перейдут под контроль российских гвардейцев, пока армия уйдет дальше. Социальные сети быстро переполнились кадрами сожженной и брошенной техники, что не могло не воодушевить защитников: миф об одной из сильнейших армий мира рассеивался на глазах, а уверенность, что подготовка украинской армии на высоте, росла. Дополнительную надежду внушили и «адские» санкции, примененные к России Западом. К мерам, о которых было известно, прибавился сюрприз: был заблокирован доступ РФ к значительной части золотовалютных запасов. Тот ресурс, с помощью которого Кремль намеревался пережить тяжелые времена, оказался резко ограничен. Свой вклад в экономический удар по России вслед за правительствами своих стран внесли и продолжают вносить частные компании, в массовом порядке прекращающие свое сотрудничество с российскими партнерами. На этом фоне выбрасывание представителей Российской Федерации из международных спортивных состязаний и культурных мероприятий просто мелочь. Перед страной резко, одномоментно обрушили железный занавес.

Теперь, вне зависимости от того, как завершится война с Украиной, Россия будет отброшена в своем развитии на десятки лет назад, отрезанная от передовых технологий и рынков. Настоящий ад начнется, когда сотни тысяч людей останутся без работы. АвтоВАЗ уже сообщил о приостановке работы из-за нехватки импортных комплектующих, и это только первые ласточки будущей катастрофы. Россию с ее огромными просторами фактически оставили без авиации. Курс рубля по отношению к другим валютам резко обрушился, и это означает, например, для миллионов гастарбайтеров из стран Средней Азии падение доходов почти на треть, а они и так из последнего отсылали денежные переводы на родину. Наглядный пример того, как будут сыпаться привычные экономические отношения по принципу домино в самых неожиданных сферах. Эффект санкций долговременный, Украина же сражается прямо сейчас. За все это время не пал ни один крупный областной центр. Между тем в сложной ситуации сейчас находятся Мариуполь, Харьков, Чернигов. С севера и запада враг рвется в столицу. Заметна активизация вокруг Одессы, которая может в ближайшее время оказаться также под ожесточенным огнем. После первых провалов российской армии, которые вызвали явное неудовольствие Путина, произошла перегруппировка, ударные части получили усиление, и теперь вместо авантюрных попыток захватить большие центры сопротивления российские войска ведут планомерную осаду с применением всех огневых средств, не считаясь с мирным населением. Пока наибольшим образом пострадал от непрерывных обстрелов Харьков. Из небольших городков почти стерт с лица земли киевский пригород Бородянка.