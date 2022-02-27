В Британии призвали распространить санкции на нефть и газ из России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Европе стоит усилить санкции против России, в том числе против газового и нефтяного секторов, сообщает Sky News.

Трасс призвала вводить новые ограничения против Москвы перед встречей с коллегами G7 и участия в Совете Европе по иностранным делам: «Мы также будем говорить о санкциях, мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, но мы должны сделать больше...».

Евроминистр также призвала сократить зависимость всей Европы от поставок российского газа.

«За это я буду выступать на встрече как «Группы семи», так и на дискуссиях ЕС», — цитирует главу британского дипведомства ТАСС.