Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование действий России в Украине
Совет по правам человека ООН в пятницу подавляющим большинством голосов принял резолюцию, осуждающую предполагаемые нарушения прав человека Россией во время вторжения в Украину, и о создании комиссии по их расследованию.
Дойче велле сообщает, что в поддержку решения высказались тридцать два из 47 членов совета. Против были только РФ и Эритрея. 13 членов совета, включая традиционных сторонников России - Китай, Кубу, Венесуэлу, воздержались.
Совет по правам человека со штаб-квартирой в Женеве также осудил "самым решительным образом нарушения прав человека и злоупотребления, а также нарушения международного гуманитарного права в результате агрессии Российской Федерации против Украины".
Голосование открывает путь для создания независимой международной комиссии по расследованию. В резолюции содержится призыв назначить трех следователей для "установления фактов, обстоятельств и причин любых нарушений и злоупотреблений" и сбора доказательств "с целью обеспечения привлечения виновных к ответственности".
Международный уголовный суд в Гааге тем временем уже начал расследование возможных военных преступлений в Украине, совершенных после 2014 года.