Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование действий России в Украине

Совет по правам человека ООН в пятницу подавляющим большинством голосов принял резолюцию, осуждающую предполагаемые нарушения прав человека Россией во время вторжения в Украину, и о создании комиссии по их расследованию.

Дойче велле сообщает, что в поддержку решения высказались тридцать два из 47 членов совета. Против были только РФ и Эритрея. 13 членов совета, включая традиционных сторонников России - Китай, Кубу, Венесуэлу, воздержались.