Кремль об обращении Кадырова: только Путин принимает решения…

«Именно верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции в Украине». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни к Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что комментировать вопросы военного искусства не в его компетенции.

«Это не моя компетенция комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции», - отметил Песков.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой «дать приказ бойцам на взятие всех городов Украины».