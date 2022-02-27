Кремль прокомментировал слова американского сенатора о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сенатора США Линдси Грэма о Владимире Путине, отметил, что в такие напряженные времена не всем удается сохранять здравие ума, "многие едут рассудком", передает РИА Новости.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на президента РФ Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу".

"Очень сложно подобрать слова. И, конечно, в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, и я бы даже сказал, здравие ума. Поэтому многие, к сожалению, едут рассудком", - сказал Песков, комментируя слова Грэма.