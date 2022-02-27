Азербайджан впервые участвует в зимней Паралимпиаде церемония открытия в Пекине; видео
В Пекине прошла церемония открытия XIII Зимних Паралимпийских игр.
Азербайджан впервые в истории нашего паралимпийского спорта принимает участие в Зимней Паралимпиаде. На церемонии открытия азербайджанская делегация вышла на стадион 18-й.
Азербайджан будет представлен одним спортсменом. Это Мехман Рамазанзаде, который выступит в лыжном спорте в спринте. Соревнования пройдут 9 марта. Паралимпиада завершится 13 марта.
Главой делегации Азербайджана является руководитель спортивного отдела Национального паралимпийского комитета (НПК) Рауф Мурсалов. Также в Пекин отправились куратор зимних видов спорта, пресс-секретарь НПК Азер Тапдыгов, главный тренер сборной Азербайджана, инструктор туристического центра «Шахдаг» Магомед Исмайлов, а также ведущий специалист спортивного отдела, менеджер по COVID-19 Лейли Юсифли.