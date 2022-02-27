В Европе массово скупают таблетки «от радиации»

В странах Восточной Европы очень серьезно восприняли захват российскими войсками Запорожской АЭС.

Как сообщает Reuters, жители Чехии, Болгарии и Польши начали массово скупать в аптеках йодид калия и другие препараты с высоким содержанием йода, которые используются для профилактики лучевой болезни в случае радиационного заражения.

По данным журналистов, в Болгарии за последнюю неделю было продано столько же препаратов йода, сколько обычно продают за целый год. В Польше число продающих его аптек за тот же срок выросло более чем в два раза.