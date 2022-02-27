Власти Турции хотели бы организовать встречу глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран НАТО, пишет ТАСС.

«Турция - одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие [в дипломатическом форуме], но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины», - сказал он.