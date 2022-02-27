Украинские военные взяли в плен военнослужащего, который в 2014 году перешел на сторону РФ в Крыму. Видео допроса пленного 4 марта в Facebook опубликовала Служба безопасности Украины.

По словам военнослужащего, 24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и выдвинулся на Новую Каховку Херсонской области. Дальше подразделение российских войск должно было зайти в Николаев и Одессу.

Как утверждает военнопленный, им обещали, что с украинскими властями «все договорено», поэтому «все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым».

Отстав во время боя от основных сил, он сдал себя и весь взвод украинским солдатам.