В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, готов ли глава российского государства Владимир Путин провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским после прошедшего накануне второго раунда российско-украинских переговоров, передает РИА Новости.

«Вчера состоялся второй раунд переговоров: сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегаций доносить друг до друга четко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны», — сказал представитель Кремля.

Песков также убежден, что переговоры делегаций РФ и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки: «И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки».