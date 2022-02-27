Депутат Фазиль Мустафа: Главная задача - выловить засевших в Минобороны акул

«Угроза войны в регионе беспокоит нас всех... Чтобы очистить Карабах от определенных элементов, мы должны провести чистку в Министерстве обороны», - сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа.



«Проверки, проводимые в последнее время в азербайджанском военном ведомстве, радуют... Мы должны ликвидировать «кротов» во всех структурах Минобороны. Мы видели результаты их присутствия и на примере тертерских событий, и в ходе войны. Главная задача - выловить акул, засевших в министерстве. Такие хищения не по силам мелким чиновникам. Мы должны передать конфискованные средства военным в качестве пособия. Должны улучшить условия жизни азербайджанских военнослужащих. Компенсировать впоследствии ущерб военнослужащему, чьи права были попраны, зачастую невозможно. Военная прокуратура привлекала некоторых офицеров к ответственности по сфабрикованным обвинениям. Чтобы защитить армию в целом, мы должны поддерживать работу, проводимую президентом страны в этом направлении», - подчеркнул Фазиль Мустафа.

Отметим, что в последние дни произошли аресты ряда высокопоставленных чиновников Министерства обороны Азербайджана, которых обвиняют в присвоении миллионов манатов.