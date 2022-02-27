В НАТО прогнозируют ухудшение ситуации в Украине в ближайшие дни

НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация в Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже - будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений", - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что в Украине наблюдается худшая за десятилетия военная агрессия в Европе. Альянс также изучит последствия конфликта на Украине для евроатлантической безопасности.