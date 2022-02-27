В Офисе Зеленского рассказали о жестких переговорах с Россией

Переговоры между Украиной и Россией идут тяжело. Однако украинская сторона не пойдет на уступки. Об этом сказали в ходе брифинга члены украинской делегации - советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Корреспондент.net.

"Позиция РФ жесткая. Понятно. Если бы она была у них мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая. Потому переговоры будут идти тяжело. Но они будут идти", – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины перечислил составляющие переговоров. "Первая – позиция Украины очень сильная, усиленная западными партнерами. Вторая – Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут принизить нашу борьбу. Он четко понимает все границы, на которые мы можем пойти в переговорах с РФ", – заверил Подоляк.

По его словам, украинская делегация понимает психологическое состояние и мотивы российской стороны: "Мы понимаем, куда они хотят зайти, почему они так думают".

В то же время Давид Арахамия отметил, что многие детали переговоров не раскрываются, потому что делегации обеих стран работают по согласованному коммюнике, чтобы не нарушить логику переговоров.