Канцлер Германии призвал Путина немедленно остановить «спецоперацию» в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели в пятницу телефонный разговор. Во время разговора Шольц выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

"Во время разговора, который длился около часа, они обменялись разными точками зрения на происходящее в Украине. Канцлер выразил крайнюю обеспокоенность", - отметил представитель германского кабмина.

"Он призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боев", - сообщил Хебештрайт.

"Президент Путин проинформировал канцлера о том, что Россия и Украина планируют провести третий раунд переговоров в конце этой недели. Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры", - добавил Хебештрайт.