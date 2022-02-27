В Британии поддержали идею разместить украинских беженцев в домах российских олигархов

Глава Минюста Великобритании Доминик Рааб поддержал идею конфисковать недвижимость у попавших под санкции российских бизнесменов и разместить там украинских беженцев. Об этом он заявил в эфире радиостанции LBC, комментируя инициативу, за проработку которой в правительстве отвечает министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.

«Да, если у нас будут доказательства и законные основания, мы это сделаем», - сказал министр.

Рааб также утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, поддерживает ли он размещение в этих домах и квартирах беженцев с Украины.