Сенатор Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова во время обсуждений поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих до 15 лет колонии за фейки о российской армии, заявила, что 3 марта из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписывать или за которых подписывали контракты на службу. Об этом пишет издание Сибирь.Реалии.

"В итоге из роты в сто человек в живых осталось четверо", - заявила российский сенатор и попросила представителей Минобороны РФ подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Независимо от того, какая статья в Уголовном кодексе, российское право устроено так, что все доказательства предоставляет следствие. Следствие будет это доказывать", - ответили Нарусовой.

Сибирь.Реалии напоминает о том, что на границу с Украиной перебросили российских солдат-срочников, которых под угрозами заставляли подписывать контракты или за которых их подписывало руководство, впервые заявило издание "Агентство" со ссылкой на Комитет солдатских матерей 24 февраля, в день начала боевых действий.

После этого Нарусова посетила матерей и заявила, что они "просто завалены письмами". "Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит", - рассказывала Нарусова.