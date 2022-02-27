«Спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов-боевиков в Украину». Об этом, как пишут российские СМИ, сообщила Служба внешней разведки РФ.

«Польша в последние недели стала логистическим хабом для поставок оружия и боевиков на Украину, в том числе с Ближнего Востока. Вместе с США польский хаб для переброски террористов в Украину обеспечивают разведки Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО.

Разведка Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО снабжают СБУ информацией о планах и передвижениях ВС РФ», - говорится в заявлении СВР России.