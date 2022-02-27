Минобразования организует «Инженерный лагерь» для студентов

Целью образования в университетах является обеспечение высококачественного обучения лиц, обладающих способностями и навыками научного мышления, а также содействие научно-техническому развитию посредством исследований. В результате проведенного анализа отмечается, что образовательные программы вузов по инженерным специальностям формируются преимущественно в рамках технических дисциплин , о днако полученных знаний не всегда бывает достаточно.

С 22 по 26 марта 2022 года Институт образования при Министерстве образования организует «Инженерный лагерь» для студентов в Губинском районе. Лагерь открыт для студентов III и IV курсов бакалавриата, а также для магистров инженерных специальностей высших учебных заведений, об этом рассказали haqqin.az в министерстве.

Хороший инженер – это тот, кто, помимо знаний по специальности, также может быстро адаптироваться к инновациям, идти в ногу со временем, быть уверенным в себе, самостоятельно принимать решение, иметь управленческие, лидерские и коммуникативные навыки, а также обладать знаниями в экономической, социальной и правовой сферах. Чтобы соответствовать этим требованиям, продиктованным временем, студенты инженерных специальностей, помимо технических навыков, должны уметь полностью понимать проблему и уметь на практике ее решать.

«Инженерный лагерь» станет отличной возможностью для студентов приобрести перечисленные выше практические навыки. В нем они научатся глобальным инженерным тенденциям, новым технологиям, управлению проектами, инженерному менеджменту, проектному мышлению, эффективной организации и планированию производства, безопасности процессов, инженерным стартапам, развитию карьеры и другим направлениям. Тренинги будут проводиться профессиональными инженерами, работающими в настоящее время в местных и международных компаниях.

В целях эффективной организации досуга участников в лагере будут организованы различные спортивные и познавательные соревнования. По окончании тренинга все участники получат сертификат. В течение пяти дней у студентов будет возможность воспользоваться пообщаться с профессионалами в данной области, обменяться информацией и опытом со студентами инженерных специальностей из разных университетов.

Студенты, желающие принять участие в лагере, должны зарегистрироваться до 10 марта по адресу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJorTn8IuZWgeLhAm-DL4gAPqGzhsMIm7Qrca88NLH3Ly9Aw/viewform. По завершении регистрации студенты, соответствующие условиям конкурса, будут приглашены на тестовый экзамен для проверки своих базовых знаний по математике, а также логическому мышлению. Студенты, сдавшие экзамен, получат право на участие в лагере. Тестовый экзамен запланирован на 12 марта.