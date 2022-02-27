И Черногория закрыла свое небо для российских самолетов
«Черногория приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов». Такое заявление было опубликовано в пятницу, 4 марта, на сайте Министерства иностранных дел страны.
«Черногория приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов». Такое заявление было опубликовано в пятницу, 4 марта, на сайте Министерства иностранных дел страны.
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