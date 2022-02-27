«Вы братья-славяне! Мы хотим, чтобы у ваших матерей всегда были любимые сыновья...Не мешайте нам. Мы не остановимся. У нас приказ, у нас джихад!!!». Так глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к украинским военнослужащим.

Также он призвал украинских военных избавиться от "националистов", которые "стреляют им в спины".

«Уважаемые украинские военные и шайтаны из националистических батальонов. Мы уже здесь! Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных - тех, кто давал присягу народу Украины. Ребята, мы знаем, что они, как фашисты, стреляют вам в спину, создали заградительные отряды. Разберитесь с ними сами, а лучше оставьте их нам. Вы братья-славяне! Мы хотим, чтобы у ваших матерей всегда были любимые сыновья. Идите домой! Скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше. Не мешайте нам. Мы не остановимся. У нас приказ, у нас джихад!!!», - написал глава Чечни.