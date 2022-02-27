«Корпорация Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов и услуг в России». Об этом говорится в блоге корпорации со ссылкой на президента компании Брэда Смита, передает «Интерфакс».

Также отмечается, что компания работает в тесном сотрудничестве с правительствами США, ЕС и Великобритании и приостанавливает многие аспекты своего бизнеса в России в соответствии с решениями властей о санкциях.

«По мере развития ситуации корпорация не исключает, что будет принимать дополнительные шаги», - указано в заявлении Microsoft.

Кроме того, корпорация продолжает сотрудничество с украинскими специалистами по кибербезопасности - по защите от возможных хакерских атак со стороны России.