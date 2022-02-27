AZAL доставил на Родину еще 191 гражданина Азербайджана
Очередным эвакуационным рейсом AZAL из румынского международного аэропорта Яссы в Баку доставлен 191 гражданин Азербайджана, среди которых 13 детей, сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.
Ранее эвакуационными рейсами AZAL в Азербайджан были доставлены сотни соотечественников, пожелавших вернуться в страну из-за событий в Украине.
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева AZAL ежедневно выполняет эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников. Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная.
Для возвращения на Родину граждане Азербайджана, покинувшие Украину, могут связаться с азербайджанскими дипломатическими миссиями за рубежом.