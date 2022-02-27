Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

Стоимость природного газа в Европе сегодня превысила $2400 за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Нынешняя цена топлива — абсолютный максимум за всю историю торгов. Предыдущий рекорд стоимости голубого топлива был побит накануне, когда стоимость поднималась до $2279 за тысячу кубометров.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, Евросоюз, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Украине.