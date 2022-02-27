Кулеба вновь обратился к НАТО: не дайте России превратить Украину в Сирию

Он отметил, что Россия пытается превратить Украину в Сирию, и тактики, которые она развернула, похожи на те, которые у них преобладали в Сирии.

«Спасибо за все, что вы сделали, но это война. И на войне все нужно делать до того момента, пока мы не победим. Мы вместе ради безопасности в Европе, ради процветания Европы». Об этом, обращаясь к странам НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Но мы не должны позволить им создать Сирию в Европе. Мы готовы бороться. Мы продолжим бороться, но помогите нам. Если вы этого не сделаете, я опасаюсь, что вы будете вынуждены разделить ответственность за жизнь и страдания гражданских украинцев, которые умирают из-за российских пилотов, которые бросают на них бомбы», - заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что в последние восемь дней получал сообщения от многих зарубежных коллег, которые говорили ему, что их правительства решили предоставить Украине различные виды вооружения.

«Я уверен: эта война разворачивается таким образом, что наступит момент, и вы будете готовы предоставить нам что угодно, буквально все, что нам нужно, чтобы остановить Россию от нанесения ударов по вам и превращения Европы в страшный сон. Моя единственная надежда – что это не будет слишком поздно», - подчеркнул Кулеба.