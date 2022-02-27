Джонсон и Эрдоган подчеркнули важность международного осуждения действий России в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнули важность полного международного осуждения действий России в Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера в пятницу по итогам разговора двух лидеров, пишет ТАСС.

Они считают необходимым предоставление Россией срочного гуманитарного доступа в Украину.

«Как премьер-министр, так и президент Эрдоган подчеркнули немедленную необходимость в том, чтобы Россия срочно предоставила гуманитарный доступ в Украину, - говорится в заявлении. – Лидеры подчеркнули важность всеобщего международного осуждения варварских действий России. Они одобрили мощное послание, с которым ранее на этой неделе выступила Генеральная Ассамблея ООН в знак протеста против российского вторжения».