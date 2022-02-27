В Украине задержан пророссийский депутат: фотографировал позиции ВСУ фото
Пророссийского нардепа от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестора Шуфрича задержали. Об этом в Facebook сообщил бывший советник пятого президента Юрий Бирюков, пишет УНИАН.
Бирюков опубликовал фото, на котором Шуфрич сидит в закрытом помещении и держит мобильный телефон.
По словам Бирюкова, депутата поймали на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины.
Задержание провели сами военные.
«Кто задержал Шуфрича – тот 206-й батальон. Фотографировать наши позиции – занятие глупое и стремное», - написал Бирюков.
Позже появились фотографии задержания нардепа.