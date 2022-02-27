Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции.

Согласно сообщению, лидеры двух стран обсудили вторжение России в Украину и последние события.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter сообщил, что он провел переговоры с президентом Турции, "поблагодарил за последовательную поддержку. Проинформировал об агрессии, которая продолжается, ядерном терроризме со стороны РФ. Должны добиться прекращения боевых действий".