Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции.
Согласно сообщению, лидеры двух стран обсудили вторжение России в Украину и последние события.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter сообщил, что он провел переговоры с президентом Турции, "поблагодарил за последовательную поддержку. Проинформировал об агрессии, которая продолжается, ядерном терроризме со стороны РФ. Должны добиться прекращения боевых действий".
Провів чергові перемовини з Президентом @RTErdogan. Подякував 🇹🇷 за послідовну підтримку. Поінформував про агресію, що триває, ядерний тероризм з боку РФ. Маємо домогтися припинення бойових дій. #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022