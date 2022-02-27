Госсекретарь США считает, что война в Украине может закончиться не скоро

Война в Украине, возможно, не скоро закончится, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНИАН.

"К сожалению, трагически, ужасно, это, возможно, не скоро закончится. И поэтому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать их. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", - заявил Блинкен.

Отметим, что ранее и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни в Украине, вероятно, будет еще хуже.