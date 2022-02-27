В Херсоне не состоялся митинг за создание так называемой «ХНР»: люди вышли с украинскими флагами

В Херсоне не состоялся митинг за создание так называемой "Херсонской народной республики" (ХНР). Как пишет "Суспильне Херсон", на главную площадь в городе вышли люди с украинскими флагами, не побоявшись вооруженных российских военнослужащих.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, Херсон стоит в перечне тех, кого нужно как можно быстрее эвакуировать:

«К сожалению, сегодня Россия не дает добро, чтобы начать эвакуацию в Херсоне. Они считают, что держат под контролем город, но это не так. Мы рассчитываем на Красный Крест».