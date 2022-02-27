BBC: в Украине уже погибли три высокопоставленных российских военных

За последние дни российские войска в Украине потеряли командиров, выезжавших на линию фронта. Об этом пишет BBC со ссылкой на источники западных СМИ в разведке.

Так, накануне погиб Андрей Суховецкий, один из заместителей командира 41-й общевойсковой армии, которого убил снайпер. Также сообщается о гибели командира дивизии и командира полка. Их имена не называются.

Источники утвержадают, что на ход войны серьезно повлияла неспособность российской армии с первого дня подавить украинские ПВО и завоевать превосходство в воздухе.

Отмечается, что отсутствие воздушного превосходства российской армии может определить исход конфликта.