Суд в пятницу, 4 марта, избрал 29 военнослужащим вооруженных сил РФ меры пресечения в виде содержания под стражей, ранее уже были взяты под стражу 27 российских военных, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

«Среди 29 арестованных снайпер и командир роты. Самому младшему – 19 лет. По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения. С применением военной техники 24 февраля 2022 года в 4 часа с территории РФ противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими вооруженных сил Украины», - сказано в сообщении в Facebook.

Все задержанные подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст.110 УК Украины).

Напомним, ранее, 2 марта, в Киевской области украинские правоохранители во время обороны позиций арестовали 10 российских военнослужащих. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Прокуроры выполняют функции следственного судьи – взяли под стражу 10 захватчиков в Киевской области. Обеспечиваем правосудие в условиях военного положения – там, где суды не могут работать, работу следственных судей выполняют прокуроры», - отмечалось в сообщении генпрокурора.