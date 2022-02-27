Российские и белорусские спортсмены отстранены перед приездом в Баку

Решение принято в связи с военным вторжением в Украину и вступит в силу 7 марта до дальнейшего уведомления. К данному решению присоединилась и Европейская гимнастика. Оно принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета.

«Это означает, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в чемпионате мира по спортивной акробатике, который пройдет в Баку с 10 по 13 марта, - говорится в заявлении FIG. - Исполком принял во внимание последние рекомендации МОК, позицию Комиссии спортсменов FIG, а также глубокую обеспокоенность, выраженную многими национальными федерациями гимнастики».

Эта мера не распространяется на граждан России и Беларуси, являющихся членами Исполнительного комитета FIG или Технических комитетов FIG.

«FIG хотела бы подчеркнуть, что решение об этих исключительных и экстренных мерах принимается с учетом вышеупомянутых чрезвычайных обстоятельств. Они представляют собой превентивные меры, направленные на сохранение целостности гимнастики, безопасность и неприкосновенность членов и всех спортсменов, а также на борьбу со всеми формами насилия и спортивной несправедливости. Исполком продолжит внимательно следить за ситуацией и может дополнительно адаптировать эти исключительные меры в соответствии с будущими событиями», - сообщает Международная федерация гимнастики.

Как известно, в эти дни в Баку проходят Всемирные соревнования возрастных групп по спортивной акробатике. В них участвуют и российские спортсмены. Соревнования, которые считаются неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи, завершатся 6 марта. Это означает, что юные российские акробаты не будут отстранены от Всемирных соревнований в Баку.

Ранее FIG и Европейская гимнастика приняли решение, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях без флага и гимна.