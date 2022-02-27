Украинская армия отбила многострадальный Гостомель
Вооруженные силы Украины отбили город Гостомель (Киевская область) у российских военных. РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что в ходе боев были убиты десятки российских военных.
Согласно информации, в ходе двухдневных боев за Гостомель убиты военные из 31-й отдельной гвардейской бригады из Ульяновска (Россия).
Кроме того, украинские военные захватили многочисленные трофеи, включая оружие, технику и личные документы захватчиков.
"Город Гостомель находится под контролем украинских войск", - добавили в ГУР.
РБК-Украина напоминает, что бои за Гостомель развернулись с первого дня российского вторжения в Украину, с 24 февраля.