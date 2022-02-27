«Большая семерка» согласилась постепенно отказаться от российского газа

Среди стран Группы семи (G7) есть согласие по поводу необходимости отказываться от российского газа. Как пишет «Европейская правда», об этом министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила 4 марта в своем Twitter.

«Мои коллеги в G7 – США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл», - написала она.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нельзя отказаться от поставок газа из России «со дня на день». Но подчеркнул стремление к быстрому сокращению закупок.