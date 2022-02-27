МИД Украины обвиняет НАТО в слабости

«В последние дни НАТО существенно потерял имидж в Украине». Об этом заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, до войны украинский народ считал, что НАТО – это сила, а ЕС слабый и нерешительный.

«А после начала войны народ увидел, что все наоборот. Что Евросоюз имеет характер, имеет силу, применил беспрецедентные санкции, создал фонд для финансирования ВС Украины, дал нам статус кандидата и перспективу членства, а НАТО не может ничего решить», - заявил он.