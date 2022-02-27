Booking.com тоже прекращает работу в России

Сервис онлайн-бронирования отелей Вooking.com прекратил работу в России, платформа не позволяет найти или забронировать гостиницу на территории страны, передает «Интерфакс».

Официальный сайт сервиса в пятницу вечером перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. При этом поиск отелей для зарубежного бронирования все еще возможен.

Официального уведомления от компании пока не поступало.

Отметим, что ранее американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. объявил, что временно прекращает работу в России и Беларуси.