США думают о запрете импорта нефти из России

Администрация США обсуждает возможность ввести запрет на импорт неочищенной нефти из России в США, сообщило в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.

Соголасно информации, Белый дом и представители нефтегазовой отрасли пытаются определить, какое влияние этот шаг может оказать на американских потребителей и на мировое предложение нефти.

Также, по данным Bloomberg, в Белом доме пытаются понять, нанесет ли запрет на импорт российской нефти в США ущерб экономике РФ или этот товар просто будет поступать на другие рынки, вызывая рост цен на бензин в США.