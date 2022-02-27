Украинские спасатели показали, чем российские военные бомбят Харьков

Украинские спасатели показали, чем российские войска бомбят Харьков. В пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала на своей странице в Facebook фотографии спасательных работ в Харькове после российских бомбежек.

Спасатели разбирают завалы в разрушенных жилых многоэтажках, где все еще могут быть люди. Работами занимается Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Саперы центра достают из-под завалов и уничтожают взрывоопасные предметы.

Помимо прочего, на месте была обнаружена мощная авиабомба, в которой эксперты опознали ФАБ-500. ФАБ-500 – «мощная авибомба для гарантированного поражения наземных целей», говорится на сайте Рособоронэкспорта. Отмечается, что бомба предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов и военно-полевых сооружений.