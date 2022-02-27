Зеленский: НАТО сознательно отказалась закрыть небо над Украиной новость дополнена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс сознательно отказался закрыть небо над Украиной.
«НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО» - сказал Зеленский в видеообращении.
По его словам, альянс дал «зеленый свет» для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону. «Вы могли закрыть небо, однако. Но», - сказал Зеленский.
Президент Украины также выразил сомнение в том, что НАТО способна защитить страны Североатлантического союза. «Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить страны Североатлантического союза. От нас вы не сможете защититься литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу», - добавил украинский лидер.