«НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО» - сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, альянс дал «зеленый свет» для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону. «Вы могли закрыть небо, однако. Но», - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил сомнение в том, что НАТО способна защитить страны Североатлантического союза. «Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить страны Североатлантического союза. От нас вы не сможете защититься литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу», - добавил украинский лидер.