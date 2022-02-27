Госдеп о создании бесполетной зоны над Украиной: это приведет к войне в Европе

«Создание США и их союзниками по НАТО бесполетной зоны в Украине может привести к полномасштабной войне в Европе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Блинкен уточнил, что Вашингтон будет продолжать работать со своими союзниками, чтобы предоставить украинцам средства для защиты своих территорий.

«Единственный способ реализовать что-то вроде бесполетной зоны – отправить самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и сбивать российские самолеты, а это может привести к полномасштабной войне в Европе. Президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся вступать в войну с Россией», - сказал Блинкен.