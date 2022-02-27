Louis Vuitton, Hermes и Chanel закрыли свои магазины в России

Французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрывают свои бутики в России из-за ситуации в Украине, передает ТАСС.

Как сообщил представитель Louis Vuitton, 124 магазина в России будут закрыты с 6 марта учитывая ситуацию в регионе. Ранее французский модный дом объявил, что пожертвовал один миллион евро на помощь детям и семьям в Украине, пострадавшим от конфликта.

«Мы с сожалением приняли решение временно закрыть наши магазины в России и приостановить всю коммерческую деятельность с 4 марта», - приводит агентство заявление Hermes.

Как заявил модный дом Chanel, у которого в России 17 бутиков, «серьезная неопределенность и сложности в работе» вынудили его закрыть магазины, прекратить поставку товаров в Россию и приостановить интернет-торговлю.