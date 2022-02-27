Samsung прекращает поставки смартфонов в Россию
«Компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию». Об этом сообщает издание Bloomberg.
«Компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию». Об этом сообщает издание Bloomberg.
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