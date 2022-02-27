Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО новость дополняется
«Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО из-за смены ситуации». Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.
Новость дополняется.
«Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО из-за смены ситуации». Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.
Новость дополняется.
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