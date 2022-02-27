Всемирный банк выделит Украине полмиллиарда долларов

Всемирный банк предоставит Украине кредит почти на полмиллиарда долларов. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам переговоров президента ВБ Дэвида Мэлпасса с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает lenta.ru

Согласно заявлению банка, Мэлпасс во время беседы рассказал, что предоставляет на утверждение совету директоров дополнительный займ Киеву.

Он также отметил, что данный кредит увеличивается за счет гарантий двусторонних партнеров, таких как Нидерланды и Швеция, что позволяет довести его общий объем почти до 500 миллионов долларов.

Помимо этого, президент ВБ работает над оказанием дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов к концу марта этого года.