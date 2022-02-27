Боррель: санкции не направлены на свержение политического режима в России
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции, которые вводятся против России, призваны ослабить экономику, но не несут в себе цели сменить режим, передает РБК-Украина.
По его словам, цель санкций – заставить Россию почувствовать тяжесть последствий войны и усилить позицию Украины на предстоящих переговорах.
Он добавил, что санкции ЕС направлены не против российского народа, а призваны поддерживать международные нормы.